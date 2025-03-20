В рамках акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» за месяц зажглись 11 Вечных огней

В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, в течение месяца в стране зажглись 11 Вечных огней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: ПАО «Газпром»
Акция стартовала с зажжения огня в селе Майма Республики Алтай, а уже 23 февраля — в День защитника Отечества — к сетевому топливу были подключены мемориалы в деревне Хутынь Новгородской области и поселке Комсомолец Тамбовской области.
Также газифицированы огни на монументах в рабочем поселке Александро-Невский Рязанской области, селе Вагай Тюменской области, поселке Марьяновка Омской области, селе Шемурша Чувашской Республики, селе Раздольное Республики Северная Осетия-Алания, станицах Нововеличковская, Бородинская и хуторе Песчаный Краснодарского края.
Напомним, в Псковской области к 9 мая Вечные огни планируют устроить в Локне и деревне Ершово Псковского района.