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В рамках акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» за месяц зажглись 11 Вечных огней

В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, в течение месяца в стране зажглись 11 Вечных огней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: ПАО «Газпром»

Акция стартовала с зажжения огня в селе Майма Республики Алтай, а уже 23 февраля — в День защитника Отечества — к сетевому топливу были подключены мемориалы в деревне Хутынь Новгородской области и поселке Комсомолец Тамбовской области.

Также газифицированы огни на монументах в рабочем поселке Александро-Невский Рязанской области, селе Вагай Тюменской области, поселке Марьяновка Омской области, селе Шемурша Чувашской Республики, селе Раздольное Республики Северная Осетия-Алания, станицах Нововеличковская, Бородинская и хуторе Песчаный Краснодарского края.

«В этом году вся страна будет отмечать великий праздник — 80-летие Победы! Вместе с партией «Единая Россия», представителями федеральных и региональных властей мы зажжем более 120 Вечных огней во всех федеральных округах России. Завершится акция «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» накануне 9 мая одновременным зажжением сразу 80 огней. В настоящее время в зоне ответственности «Газпрома» уже находится свыше 1,8 тысячи мемориалов, а подключение новых — почетная и ответственная миссия газовиков», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

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Напомним, в Псковской области к 9 мая Вечные огни планируют устроить в Локне и деревне Ершово Псковского района.