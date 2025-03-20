Общество

Псковские семьи могут принять участие в конкурсе «Рисуем с детьми Вечный огонь»

Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» в шестой раз проводит Народный фронт совместно с акционерным обществом «МОСГАЗ» с 20 апреля по 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс в 2024 году объединил более 55 тысяч семей из 89 регионов России и стал одной из самых ярких акций в социальных сетях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Всего за пять лет существования в конкурсе приняли участие более 110 тысяч семей со всей страны.

Для участия в конкурсе необходимо создать вместе с ребёнком творческую работу, посвященную Вечному огню, и разместить ее на странице в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хештегами акции: #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #Народныйфронт. Конкурсные работы оцениваются по пяти номинациям в различных техниках художественного мастерства: рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и анимация, видеоролики об истории создания работы.

Принять участие могут семьи с детьми до 18 лет из регионов России. В работе в обязательном порядке должно присутствовать изображение Вечного огня. Каждая работа должна быть опубликована отдельным постом. Аккаунт или группа, в которых размещается работа, должны быть открытыми для всех пользователей. Опубликованная работа должна оставаться в открытом аккаунте участника до окончания конкурса.

Количество работ, предоставленных одним участником, не ограничено, но каждая работа должна быть размещена отдельной публикацией с соблюдением всех условий положения конкурса. Объявление победителей конкурса состоится не позднее 16 мая.

Победители конкурса примут участие в торжественной церемонии профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Призеры получат дипломы и ценные призы. По усмотрению жюри возможно награждение самых активных образовательных учреждений, а также учреждение специальных призов. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.