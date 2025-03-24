Общество

Выполнены строительные работы для газификации Вечного огня в Локне

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод для газификации нового Вечного огня на Центральном братском захоронении в рабочем поселке Локня протяженностью 95 м. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фотографии: АО «Газпром газораспределение Псков»

Работы выполнялись методом горизонтально-наклонного бурения для подведения газопровода к месту размещения Вечного огня с минимальным нарушением благоустройства. По завершении работ по реконструкции Центрального братского захоронения будет установлено необходимое газогорелочное устройство и звезда.

В рамках работ по созданию нового Вечного огня специалистам газовой компании необходимо выполнить техническую часть проекта, а муниципалитету подготовить Центральное братское захоронение к 9 мая.

На Локнянской земле совершил свой легендарный подвиг Герой Советского Союза Александр Матросов. На мемориале упокоены 158 воинов и партизан. Их имена высечены на памятных гранитных плитах.