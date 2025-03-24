Общество

День открытых дверей прошел в псковской Росгвардии

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» пригласили в гости студентов Псковского политехнического колледжа и детей псковских росгвардейцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В начале встречи спецназовцы показали документальный фильм о деятельности подразделений и рассказали ребятам об истории отрядов. Гости узнали, что будни бойцов специальных подразделений Росгвардии – это ежедневные тренировки, дежурства, участие в операциях по обезвреживанию и задержанию преступников, работа по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

Для ребят также была организована выставка вооружения, специальных средств и автомобильной техники.

Сотрудники кинологической службы провели показательные выступления.

В конце мероприятия юношей проинформировали о правилах поступления в высшие учебные заведения Росгвардии.