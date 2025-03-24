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Общество

Второй форум старшеклассников «Голос молодежи» стартовал в Псковской области

24.03.2025 17:12|ПсковКомментариев: 0

Стартовал второй форум старшеклассников «Голос молодежи» от Избирательной комиссии Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, стать участником форума могут граждане в возрасте от 16 до 18 лет (включительно) — учащиеся образовательных организаций Псковской области.

Подать заявку необходимо до 3 апреля на сайте голосмолодежи.рф.

Мероприятие будет интересно тем, кто интересуется процедурой организации и проведения выборов в Российской Федерации, деятельностью избирательных комиссий и органов государственной власти. А еще для участников второго форума старшеклассников «Голос молодёжи» открыта регистрация на конкурсный отбор молодёжных проектов, реализуемых на территории Псковской области.

«У тебя и твоей команды есть возможность выиграть денежные средства до 350 000 рублей на реализацию молодежного проекта!» - пригласили псковичей к участию. 

С более подробными условиями проведения конкурсного отбора можно ознакомиться в объявлении на сайте облизбиркома

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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