Общество

Антон Минаков: Скорую медицинскую помощь приходится ждать очень долго

Провести на ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов парламентский час на тему здравоохранения предложил депутат от ЛДПР, координатор регионального отделения партии Антон Минаков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В конце прошлого года случилась реорганизация островской системы здравоохранения, к которой добавили филиалы. Обещали, что реорганизация обеспечит единую полноценную работу всех медучреждений. На деле же эта реорганизация, по мнению наших граждан, только усугубила уже существующие проблемы. За последнее время мы получили множество обращений о том, что скорую медицинскую помощь приходится ждать очень долго, а длительное ожидание может нести серьезные последствия», - сказал Антон Минаков.

В связи с этим он призвал обратить особое внимание на происходящее в Псковской области в сфере здравоохранения. «Я в ближайшие дни обращусь к коллегам с просьбой в провести парламентский час на ближайшей сессии», - заключил Антон Минаков.