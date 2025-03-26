В Псковской области увеличен размер денежного поощрения муниципальных служащих

В Пскове благоустроят подходы к новой строящейся школе на улице Киселёва

До -5 градусов опустится столбик термометра в Псковской области ночью 28 марта

В Великом Новгороде у школьника во время урока сильно задымился телефон

Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово

«Деловая Россия» и Фонд развития предпринимательства Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин о многострадальном российском футболе

«АвтоВАЗ» назвал фейковой новость о просьбе не пускать назад в Россию Renault

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Пскович предстанет перед судом за попытку выдать себя за другого человека

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Лекцию о Пскове в первые месяцы после войны прочтут 30 марта