В Псковской области увеличен размер денежного поощрения муниципальных служащих

Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, занимающих муниципальные должности, увеличили в Псковской области. Такое решение приняли на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Данная мера вводится, в том числе, из-за проведения муниципальной реформы. В частности, закон увеличивает предельные размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Псковской области.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют условия оплаты. Финансирование расходных обязательств по оплате труда указанных лиц осуществляется за счет средств местных бюджетов.