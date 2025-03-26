Общество

Уравнять в пенсионных правах педагогов допобразования предложили депутаты

Депутатский корпус областного Собрания поддержал законодателей Хабаровского края и присоединился к их обращению в правительство РФ по поводу пенсионных прав работников дополнительного образования. Парламентарии предлагают внести изменения в правила исчисления периодов их работы для назначения досрочной пенсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Необходимость обратить внимание федеральных органов власти на сложившуюся ситуацию с выходом на досрочную пенсию этой категории работников вызвана нюансом с расчётом стажа работы. Согласно действующему постановлению правительства, право на досрочную пенсию имеют лишь те педагоги дополнительного образования, кто начал свою трудовую деятельность до 1985 года. Таким образом, установленные нормы фактически разделили педагогических работников на тех, кто имеет право на досрочную страховую пенсию по старости, и тех, кому она не может быть назначена.

Учитывая роль педагогов дополнительного образования в гармоничном развитии и воспитании подрастающего поколения, региональные законодатели предлагают исключить требования ко времени начала трудовой деятельности. Единственным условием назначения досрочной пенсии, по их мнению, должно быть наличие стажа не менее 25 лет на определённых должностях.

Принятое на мартовской сессии постановление Псковского областного Собрания депутатов будет направлено в Законодательную Думу Хабаровского края.