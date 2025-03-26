Общество

День правовой помощи для подучетных лиц провели псковские курсанты

День правовой помощи для подучетных лиц состоялся в Псковском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие, организованное совместно с юридической клиникой, было направлено на повышение правовой грамотности подучетных лиц и оказание им бесплатной юридической поддержки в рамках действующего законодательства.

Во время встреч будущие сотрудники уголовно-исполнительной системы провели разъяснительные беседы, рассказав о возможностях получения консультаций по различным правовым вопросам, таким как гражданское, семейное, трудовое, жилищное, административное и уголовное право. Курсанты также предложили помощь в составлении юридических документов и анализе правовых ситуаций.

Для удобства подучетных граждан были подготовлены информационные брошюры с контактными данными и перечнем предоставляемых услуг, чтобы они могли самостоятельно обращаться за помощью.

Помимо этого, участники мероприятия познакомились с работой уголовно-исполнительной инспекции, изучили систему электронного мониторинга подконтрольных лиц и базы данных, используемые в работе. Эти практические занятия позволили курсантам глубже понять специфику исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, отметили в УФСИН.