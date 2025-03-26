Общество

Михаил Ведерников: Вклад Александра Котова в развитие региона сложно переоценить

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области» в своем Telеgram-канале.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«С 2011 года Александр Алексеевич возглавляет региональный парламент. Его принципиальность, мудрость и внимательное отношение к людям помогают успешно решать любые задачи, которые стоят перед законодательным органом. К мнению спикера прислушиваются, его позиция остаётся решающей, а авторитет – непререкаемым. Вклад Александра Алексеевича в развитие Псковской области сложно переоценить. Искренне, от души и с полной самоотдачей он делает всё, чтобы изменить регион к лучшему, подавая пример депутатам, представителям органов власти всех уровней, жителям области. Пусть высокое звание вдохновляет на новые профессиональные свершения! Рад, что мы вместе в одной команде», – написал губернатор.

Напомним, председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову присвоили звание «Почетный гражданин Псковской области» на 43-й сессии областного Собрания 27 марта.

О присвоении звания ходатайствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году. Первым почетным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почетный гражданин Псковской области» удостоен митрополит Тихон (Шевкунов), бывший глава Псковской митрополии.