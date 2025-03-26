Военнослужащих и сотрудников Росгвардии чествовали в правительстве Псковской области

Торжественное мероприятие по случаю Дня войск национальной гвардии РФ состоялось в правительстве региона в четверг, 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Региональные награды военнослужащим и сотрудникам регионального управления Росгвардии по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов.
Руководитель аппарата также поблагодарил сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность граждан на социальных объектах в Псковской области.
«Понимаем, какая колоссальная ответственность лежит на ваших плечах и в зоне специальной военной операции, и на территории нашего региона. Всегда будем вас поддерживать», — заключил Андрей Вьюнов и пожелал сохранять верность Отечеству, верность долгу и быть надежной опорой государства и граждан.
В соответствии с указом президента Российской Федерации двум офицерам ведомства за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов вручил медали «За спасение погибавших».
Кроме того, за высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка сотрудники ведомства отмечены почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства региона.