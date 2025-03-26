Общество

Военнослужащих и сотрудников Росгвардии чествовали в правительстве Псковской области

Торжественное мероприятие по случаю Дня войск национальной гвардии РФ состоялось в правительстве региона в четверг, 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Региональные награды военнослужащим и сотрудникам регионального управления Росгвардии по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов.

«В этот непростой период, когда решается судьба России и в каком будущем жить нашим детям, вы вместе с коллегами из оборонного и силовых ведомств встали на защиту безопасности и суверенитета нашей страны. С первых дней проведения специальной военной операции Псковский сводный отряд находится на передовой, проявляя беспримерное мужество и высочайший профессионализм, решает самые сложные задачи», — сказал Андрей Вьюнов.

Руководитель аппарата также поблагодарил сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность граждан на социальных объектах в Псковской области.

«Понимаем, какая колоссальная ответственность лежит на ваших плечах и в зоне специальной военной операции, и на территории нашего региона. Всегда будем вас поддерживать», — заключил Андрей Вьюнов и пожелал сохранять верность Отечеству, верность долгу и быть надежной опорой государства и граждан.

В соответствии с указом президента Российской Федерации двум офицерам ведомства за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов вручил медали «За спасение погибавших».

Кроме того, за высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка сотрудники ведомства отмечены почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства региона.