Общество

В Псковской области могут создать институт наставничества для работы с трудными подростками

В Псковской области по итогам прошлого года на 30% уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками, число тяжких преступлений сократилось на 50%. Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Участники заседания обсудили итоги работы органов и учреждений системы профилактики региона по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2024 году, которые позволили достигнуть таких результатов, а также меры по дальнейшему совершенствованию и развитию муниципальной системы профилактики.

Большое внимание уделялось совершенствованию нормативного правового регулирования, улучшению работы по выявлению раннего неблагополучия. В целях укрепления межведомственного взаимодействия организовано и проведено более 1,5 тысячи профилактических мероприятий.

Особый акцент направлен на деятельность по сохранению ребенка в кровной семье, увеличению количества семей, получающих меры социальной поддержки и преодолевающих трудную жизненную ситуацию, расширению практики добровольчества и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере профилактики социального сиротства.

Отдельная работа проводилась в части повышения качества работы муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Проведено четыре стратегические сессии, которые включали в себя цикл обучающих мероприятий по программам повышения квалификации для председателей, ответственных секретарей и членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также иных субъектов системы профилактики, в том числе специалистов органов опеки, социальной защиты, здравоохранения, образования, правоохранительных органов и иных структур.

Работа органов и учреждений профилактики в регионе также скорректирована по итогам визита Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в лице советников отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

В прошлом году в регионе впервые организован конкурс «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что работа по профилактике подростковой преступности и беспризорности в регионе всегда стоит на особом контроле. «Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые направления профилактической работы требуют совершенствования. Необходимы дополнительные меры по предупреждению правонарушений и ранней преступности, социального сиротства, фактов жестокого обращения и насилия в отношении детей, развития пагубных привычек в семьях. А все формы и методы работы с трудными подростками должны быть направлены на сохранение семей и семейных ценностей», - отметила первый вице-губернатор.

В связи с этим участники заседания обсудили вопрос создания в Псковской области института наставничества для работы с трудными подростками, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Вера Емельянова поручила сформировать рабочую группу, которая займется этим вопросом.