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Как побороть весеннюю хандру, рассказала специалист

Весенняя хандра – это состояние, вызванное комплексом психологических факторов, заявила психолог Майя Голубева

Эксперт убеждена, что не стоит мириться с этим состоянием, важно принять меры, чтобы вернуть себе бодрость и хорошее настроение. По словам психолога, причиной весенней хандры часто является нехватка витаминов.

«Зимой мы получаем меньше витаминов и солнечного света, что приводит к дефициту витаминов D, C и группы B, необходимых для нормальной работы нервной системы и энергетического обмена. Кроме того, весной организм начинает активно перестраиваться, что может привести к перепадам настроения и упадку настроения. Накопившаяся усталость дает нам знать о себе весной», - комментирует собеседница издания.

Голубева подчеркнула, что увеличение светового дня требует адаптации организма, что может повлечь за собой сонливость и слабость. При этом ожидание тепла и радости от весны, которые не оправдываются, могут привести к разочарованию и апатии.

Психолог посоветовала стараться проводить больше времени на улице в светлое время суток. Открывать шторы, гулять в парке, принимать солнечные ванну. Если весенняя грусть не отпускает из своих объятий, то стоит проконсультироваться с врачом и при необходимости начать принимать витаминные комплексы, особенно витамины D, C и группы B, пишет runews24.ru.

«В такой ситуации поможет сбалансированный рацион, режим сна и бодрствования, а также спорт. Составьте список дел, которые вам интересно, и начните постепенно их реализовывать весной. Попробуйте что-то новое, например, посетите выставку, сходите в театр, займитесь новым хобби или отправляйтесь в небольшое путешествие. Старайтесь видеть позитивные стороны в каждой ситуации и не зацикливайтесь на негативных мыслях», - советует психолог Майя Голубева.

Она отметила, что весенняя хандра – это временное состояние, которое быстро пройдет и человек начнет наслаждаться пробуждением природы.



