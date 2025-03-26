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Общество

Всемирный день историка отмечают 28 марта

28.03.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 28 марта свой профессиональный праздник – Всемирный день историка – отмечают специалисты, чья деятельность связана с наукой, изучающей прошлое. В России он проводится с 2006 года по инициативе Российского исторического общества с целью подчеркнуть важность изучения истории для общества.

История (от др.-греч. Ἱστορία – «расспрашивание»; «сведения, которые были получены путём расспросов») – наука, изучающая прошлое, причинно-следственные связи исторических событий и фактов, конкретные проявления и закономерности исторического процесса, развития общества и деятельности людей во всем её многообразии, с помощью исторических источников, среди которых – письменные документы, устные сообщения, материальные артефакты, лингвистические данные, нарративы и т.д.

Интересно, но длительное время историю считали не самостоятельной наукой, а видом искусства. И поэтому в Древней Греции она, как и другие сферы культуры и творчества имела свою покровительницу, которая отвечала за сохранение памяти обо всех великих свершениях, – музу Клио (от др.-греч. Κλειώ, буквально – «дарующая славу»). Дочь Зевса и богини памяти Мнемозины – она внушала людям любовь к прошлому и истории.

Её изображали в виде молодой женщины в лавровом венке со свитком папируса или пергамента и грифельным стилосом в руках, что говорило о готовности Клио фиксировать все события в жизни смертных людей или бессмертных богов (даже незначительные факты и мельчайшие подробности), а также записывать имена героев в свой нескончаемый список. Иногда её изображали с горном, в который она трубила, чтобы сообщить о каком-либо важном событии. Ничто не ускользало от её внимания и не могло быть предано забвению.

В самостоятельную науку и область знаний история выделилась около 200 лет назад. Изучая её, можно понять, как общество развивалось, и что можно сделать, чтобы улучшить его для будущих поколений. Ведь история – это не только память о прошлом, но и уроки для настоящего и предостережение для будущего. А специалист, который занимается изучением и исследованием документов и артефактов, имеющих отношение к прошлому, сбором информации о прошлом, её исследованием, анализом, передачей и хранением, называется историком, пишет calend.ru.

Считается, что одним из первых историков и родоначальником истории, как особого раздела знаний, был древнегреческий писатель Геродот Галикарнасский, живший в 5 веке до н.э., которого Цицерон назвал «отцом истории». Он самостоятельно собирал материалы, проверял их точность и стал известен как автор первого исторического трактата, в котором были подробно описаны войны греков с персами, обычаи скифов и других античных народов.

В каждой стране и у каждого народа были свои летописцы и люди, которые помогли своими трудами сохранить исторические события, традиции и культуру народов и имена выдающихся личностей. Например, литературным памятником истории Древней Руси стала «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором Летописцем в 12 веке.

В настоящее время профессия историка не потеряла своей актуальности и важности. Причём эта работа включает не только изучение исторических событий и дат, но и знание многих вспомогательных дисциплин – археологии, архивоведения, бонистики, генеалогии, геральдики, нумизматики, этнографии, палеографии, топонимики… Она чрезвычайно интересна, помогает людям не только знать прошлое своего народа, но и узнавать новые и интересные факты из жизни мировых цивилизаций и тайны, которыми окутана история человечества.

Не даром, многие выдающиеся личности придавали изучению и сохранению истории огромное, непреходящее значение. Так, великий русский учёный Михаил Ломоносов считал, что: «Народ, незнающий своего прошлого, не имеет будущего…», а классик мировой литературы Лев Толстой утверждал: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев – обречена на вымирание». Не менее известны слова русского историка Василия Ключевского: «История – это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков» и «Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир, для чего в нём живем, как и к чему должны стремиться…». Это понимали и другие ярчайшие представители российской науки: В. Татищев, Н. Карамзин, К. Аксаков, Н. Костомаров, С. Соловьев..., которые сделали многое для развития истории.

Именно для понимания ценности работы историков, важности обращения к истокам и знания истории и был учреждён сегодняшний праздник, в честь которого в ряде культурных и образовательных учреждений проводятся тематические и просветительские мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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