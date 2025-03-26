Общество

День машиниста в России проходит в последнюю пятницу марта

В последнюю пятницу марта в системе российских железных дорог отмечается новый корпоративный праздник – День машиниста, установленный в 2023 году распоряжением генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова по инициативе делегатов V слета машинистов. По словам Белозерова, эта дата должна стать еще одной хорошей традицией в знак искреннего уважения к машинистам и их нелегкому труду.

Машинист, в широком понимании, – это специалист, отвечающий за управление, обслуживание и эксплуатацию различных машин, аппаратов или транспортных средств. Поэтому не удивительно, что данные специалисты работают во всех сферах и отраслях жизнедеятельности общества – на транспорте, в строительстве, промышленности, в сельском хозяйстве, энергетике…

В России появление этой профессии связано, прежде всего, со строительством железных дорог, а её первым «представителем» принято считать профессора Венского политехнического института, строителя первой пассажирской железной дороги в России – Франца Антона фон Герстнера. Именно он управлял паровозом на открытии Царскосельской железной дороги (30 октября) 11 ноября 1837 года. Долгие годы рабочим местом машиниста являлась полубудка паровоза, задняя часть которой была полностью открыта круглый год. Именно там находился тендер с углем, откуда кочегар лопатой бросал его в топку. Не сложно представить какая это была тяжёлая работа.

Сегодня железнодорожные составы тянут тепловозы, электровозы, мотрисы и путевые машины, оборудованные кабинами и постами управления, соответствуя требованиям времени и безопасности. Машинисты работают на всей линейке локомотивов, как в пассажирском, так и в грузовом движении: от высокоскоростных «Сапсанов», «Ласточек» и современных магистральных электровозов до ретропоездов.

Поэтому и роль машиниста на железной дороге, а также требования к профессии, только возросли. Ведь всеми новыми технологиями здесь управляет человек. От опыта, уровня технических и нормативных знаний, мастерства машиниста и его умения принимать правильные решения в аварийных и нестандартных ситуациях, зависит бесперебойная работа всей железной дороги и безопасность и комфорт пассажирских и грузовых перевозок. Поэтому они являются главными людьми любого поезда с огромным грузом ответственности.

Сегодня на российских стальных магистралях трудятся свыше 150 тысяч машинистов и их помощников. Кстати, есть среди них и представительницы прекрасного пола, которые добились немалых успехов в этой профессии, до недавнего времени считавшейся сугубо мужской, пишет calend.ru.

Свой профессиональный праздник многие машинисты встречают на рабочем месте под стук колес. Но все они получают поздравления и благодарность за преданность выбранной профессии и огромный вклад в надежную, устойчивую работу стальных магистралей от руководства ОАО «РЖД», представителей власти и друзей. Слова признательности звучат, конечно же, и в адрес ветеранов отрасли – «за сохранение славных традиций, передачу бесценного опыта молодым поколениям железнодорожников». А особо отличившиеся работники локомотивного комплекса награждаются государственными, ведомственными и корпоративными наградами.