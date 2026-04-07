В Госдуме рассказали, когда в РФ начнут лечить детей с игроманией

Родители, чьи дети страдают от игровой зависимости, смогут с 1 сентября получить для ребенка направление к профильному врачу, а также консультативную диагностику и лечение, рассказала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Россияне, которые имеют патологическое влечение к азартным играм, с 1 сентября смогут наблюдаться у психиатра-нарколога и получать соответствующую помощь в государственных медучреждениях, ранее сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«К сожалению, от игровой зависимости страдают не только взрослые, но и дети. Но теперь родитель, понимая, что у ребенка имеется зависимость, может совершенно спокойно на основании этого приказа обратиться в лечебное учреждение и получить направление к врачу-специалисту в этой области и получить консультативную диагностику и лечение», - приводит слова Соломатиной РИА Новости.