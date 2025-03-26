Общество

Прокуратура выявила в полиции Пскова нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в УМВД России по городу и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В соответствии со статьёй 8 федерального закона о противодействии коррупции, муниципальные и государственные служащие обязаны предоставлять достоверные и полные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

«Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в УМВД России по городу Пскову отдельными работниками допущены нарушения при предоставлении указанных сведений»,— рассказали в прокуратуре.

В адрес начальника УМВД России по городу Пскову внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой города на контроль.