Общество

Родители школьников Пскова пишут ЕГЭ по базовой математике. ФОТО

Всероссийская акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Пскове 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Суть акции заключается в том, чтобы родители попробовали сдать Единый государственный экзамен. Акция в девятый раз проводится в Псковской области. Инициатором является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В этом году родители выпускников напишут сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике, а на написание экзамена у них будет один час.

Основной целью акции является разбор всех правил сдачи экзамена, изучение аспектов организации прохода и рассадки учеников, обеспечения безопасности и контроля, а также оформления и сдачи бланков.

«Акция предназначена именно для того, чтобы родители посмотрели изнутри, как проходит экзамен, и тем самым помогли психологически детям. Без правильного психологического настроя это не была бы целостная подготовка к экзамену. Мы со своей стороны делаем всё для того, чтобы экзамен прошел без технологических сбоев, чтобы всё работало, чтобы всё было подготовлено организационно. И дети пришли только для того, чтобы показать свои знания», — отметил начальник отдела аккредитации и государственной аттестации обучающихся комитета по образованию Псковской области Андрей Дмитриев.

Он также подчеркнул, что в 2025 году около 2,5 тысячи выпускников будут сдавать экзамен на 36 участках в Псковской области. За последние два года в Псковской области не фиксировали нарушения при сдаче единого государственного экзамена.

В написании «ЕГЭ» также приняла участие уполномоченная по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова.