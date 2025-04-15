Общество

Александр Козловский: Команда ПЛН — высокопрофессиональный, безгранично преданный своему делу коллектив

Команда Псковской Ленты Новостей — это уникальный, высокопрофессиональный, безгранично преданный своему делу коллектив, считает депутат Госдумы, руководитель Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Четверть века — это много или мало? Думаю, достаточно, чтобы пройти вместе с нашей страной через множество испытаний и занять особое место в медиапространстве Псковской области. Команда ПЛН — это часть команды губернатора. Уникальный, высокопрофессиональный, безгранично преданный своему делу коллектив, который с блеском освещает самые важные события, помогает жителям региона быть в курсе важного и формирует объективную картину дня. Я всегда с удовольствием работаю с талантами Псковской Ленты Новостей. Это всегда высокая планка, интеллектуальные вызовы и жесткие вопросы. А также возможность общения с требовательной и интересной аудиторией. Желаю всей команде ПЛН продолжить свой полет к творческим вершинам. Сохранить свой дух и стиль на следующие двадцать пять лет. Уверен, что Максим Эдуардович Костиков уверенно поведет свое созвездие журналистов к новым проектам, и мы все получим новые знания, эмоции и много минут радости. Пусть каждая новость, каждый репортаж и интервью находит отклик в сердцах патриотов Псковского края и России. С праздником! С двадцатипятилетием Псковской Ленты Новостей», - сказал Александр Козловский.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.