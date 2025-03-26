Общество

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Псковской области

Досрочный период государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования стартовал в Псковской области в пятницу, 28 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в этот день в регионе проходит единый госэкзамен по базовой математике. Его сдает один выпускник текущего года. Результаты экзамена будут известны не позднее 9 апреля.

«Досрочный период ГИА с 2023 года проводится для выпускников текущего года и обучающихся средних профессиональных организаций, которые по уважительным причинам не могут участвовать в экзаменах в основной период, - отметили в комитете по образованию Псковской области. - Не смотря на малое количество участников экзамена все готово к его проведению».

Аттестация проводится в вечерней (сменной) общеобразовательной школе №1 города Пскова. Получение экзаменационных материалов будет осуществляться по сети «Интернет», печать и сканирование будут проводиться в аудитории. Во время экзамена в помещении будет вестись онлайн-видеонаблюдение. Контролирует соблюдение порядка проведения ГИА уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Добавим, основной период ЕГЭ в Псковской области начнется 23 мая экзаменами по истории, литературе и химии. Всего в основной период проходить аттестацию будут 2 681 человек. Для проведения экзаменов в регионе подготовлено 42 пункта, в том числе 35 пунктов в образовательных организациях, 2 пункта на дому и 5 в учреждениях исполнения наказания. 35 пунктов оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения, в остальных пунктах будет вестись видеозапись экзаменов.

Напомним, всероссийская акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Пскове 28 марта.