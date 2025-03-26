Общество

Путину рассказали о проекте восстановления железной дороги от Пскова до Сланцев

Ленинградская область вместе с РЖД и частными инвесторами работают над проектом восстановления железной дороги Псков — Гдов — Сланцы на Усть-Лугу. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле в пятницу, 28 марта.

По словам губернатора, сейчас порты Балтийского бассейна, в том числе Усть-Луга, работают эффективно. В связи с чем наблюдается перегруженность дорог при транспортировке грузов.

«У нас есть еще один инфраструктурный проект, мы его отрабатываем вместе с РЖД, с инвесторами. Мы видим, что порт Усть-Луга, вообще порты Балтийского бассейна в Ленинградской области работают эффективно, и мы сегодня прорабатываем восстановление железной дороги Псков – Гдов – Сланцы на Усть-Лугу. Это очень важно и для перенаправления грузов, потому что дорога перегружена, и уже сейчас есть дефицит мощностей, и мы рассчитываем, что эта дорога будет востребована и для белорусских грузов. Мы отрабатываем это в рамках государственно-частного партнерства. Есть партнеры, я думаю, что отдельно эту тему РЖД будет докладывать. Мы со своей стороны все для этого делаем», — рассказал Дрозденко.

Железнодорожная линия Псков — Нарва, проходящая через Гдов и Сланцы, была построена в 1915–1916 годах. Участок Псков — Гдов был уничтожен в годы Великой Отечественной войны при отступлении немецких войск и больше не восстанавливался. Участок Гдов — Сланцы функционировал до конца 2012 года.