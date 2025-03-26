Путину рассказали о проекте восстановления железной дороги от Пскова до Сланцев

Ленинградская область вместе с РЖД и частными инвесторами работают над проектом восстановления железной дороги Псков — Гдов — Сланцы на Усть-Лугу. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле в пятницу, 28 марта.
По словам губернатора, сейчас порты Балтийского бассейна, в том числе Усть-Луга, работают эффективно. В связи с чем наблюдается перегруженность дорог при транспортировке грузов.
Железнодорожная линия Псков — Нарва, проходящая через Гдов и Сланцы, была построена в 1915–1916 годах. Участок Псков — Гдов был уничтожен в годы Великой Отечественной войны при отступлении немецких войск и больше не восстанавливался. Участок Гдов — Сланцы функционировал до конца 2012 года.