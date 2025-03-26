Общество

Более 1,5 млн высокотехнологичных операций провели россиянам в 2024 году

Гражданам России были проведены более 1,5 млн сложнейших операций в рамках высокотехнологичного лечения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяем для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 млн раз. За каждой такой историей - человеческая жизнь. Шанс побороть страшный недуг», - сказал Мишустин.

Председатель правительства также отметил, что выросло число учреждений, где есть все необходимое для медицинской реабилитации. Для чего переоснастили около 320 организаций, пишет ТАСС.