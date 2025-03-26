Общество

Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта

«Эстафету Победы-2025» передаст пограничное управление ФСБ России по Псковской области пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области.29 марта, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

Завершится военно-патриотическая акция 28 мая в Москве.

Отметим, что вчера торжественная церемония передачи символа «Эстафеты Победы-2025» состоялась на Аллее героев в невельском городском парке. Участие в ней приняли заместитель начальника управления – начальник отдела кадров ПУ ФСБ России Псковской области капитан 1-го ранга Леонид Гураль, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ветераны-пограничники, активисты «Движения Первых», юнармейцы и жители города.

Эта международная военно-патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит вдоль внешних границ государств-участников СНГ и символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа. Символ эстафеты – макеты пограничных столбов - проносят через города и посёлки, отдавая дань памяти героям.

«Великая Победа - наша национальная гордость и наша обязанность сохранить историческую память о подвиге наших воинов – победителей», - подчеркнул Олег Майоров.