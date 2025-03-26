Общество

Псковичам напомнили о возможности наблюдать солнечное затмение 29 марта

Солнечное затмение ожидает псковичей 29 марта с 14:00 до 15:20, напомнил псковский астроном-любитель Петр Митрофанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Фаза затмения будет небольшой, но даже невооружённым глазом можно будет увидеть через тёмное плотное стекло, что солнечный диск закрыт сверху примерно на 15%, пояснил Петр Митрофанов.

«Смотреть на Солнце без фильтра опасно для зрения, особенно в оптический инструмент! Если нет фильтра, то вы можете спроецировать изображение Солнца в телескоп на белый экран. Всем ясного неба и успешных наблюдений. Погоду обещают по Пскову и области хорошую», - добавил астроном.