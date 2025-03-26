Общество

Неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью, появился в России

В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT.

«Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», — говорится в сообщении.

Заболевшие сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.

Одна из заразившихся рассказала, что кашель оставался даже после нескольких дней болезни и приема лекарств, а анализы на коронавирус и ОРВИ были отрицательными. Врачи пока не смогли определить, чем именно заразились пострадавшие.

В заключении больным пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая — ОРВИ» и рекомендуют незамедлительно вызывать скорую при ухудшении состояния. По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года.