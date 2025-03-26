Общество

Более 300 тысяч детей совершили льготные перелеты в России

Более 300 тысяч детей совершили перелет с 50-процентной скидкой на рейсах российских авиакомпаний за январь-февраль этого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в программе «Сенат» на «России-24».

«И, несмотря на новогодние праздники, мы в министерстве транспорта вместе с авиакомпаниями проделали огромную работу. И буквально до выхода из новогодних праздников была реализована эта мера. И за январь-февраль более 300 тысяч наших детей уже воспользовались этой льготой», - сказал он.

Министр добавил, что в начале 2025 года Минтрансом также был утвержден приказ, который позволяет пассажирам до 18 лет в течение всего года пользоваться 50-процентной скидкой на билеты для проезда на железнодорожном транспорте, пишет ТАСС.

В декабре вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство РФ обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января. Некоторые авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, размер скидки варьируется от 15% до 50% от стоимости взрослого билета.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот многодетным семьям в виде 50-процентной скидки на билеты для детей путем манипуляций с тарифами.