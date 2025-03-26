Общество

Российский рэпер находится в тяжелом состоянии в клинике Таиланда

Российский рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя - Павел Ивлев) жив, но находится в стабильно тяжелом состоянии в одной из клиник Таиланда. Об этом сообщила его подруга Кристина.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о смерти рэпера.

«Не правда все. Состояние стабильно тяжелое. Сегодня находилась с ним», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что «на днях друзья Паши Техника сообщили, что он попал в больницу в Таиланде, на Пхукете, с резким отравлением, не уточняя, чем именно».

Друг исполнителя, музыкант под псевдонимом Олег Горячий, подтвердил, что тот находится в больнице в Таиланде, пишет ТАСС.

Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года. В 2001 году стал основателем хип-хоп группы Kunteynir.