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Новые скворечники появились в музее-усадьбе «Петровское» в Пушкинских Горах

Новые скворечники появились в усадебном парке мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационной службе Пушкинского Заповедника со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков Галину Пиврик.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Хранитель сообщила, что сотрудники службы музейных лесов и парков и службы музейных территорий разместили пять скворечников на деревьях граничного дубового ряда в парке Петровского и ещё пять — вблизи гостевого дома, расположенного неподалёку от музея-усадьбы.

«Пригласить наших пернатых друзей к новоселью также приехали учащиеся 4 «Г» класса Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина», — рассказала Галина Пиврик. Она провела для школьников небольшую беседу о птицах, а после взрослые и дети приступили к работе по развешиванию птичьих домиков.

«На память об этом дне сотрудники музея подарили детям магнитики с видами усадеб Пушкинского Заповедника», - добавила Галина Пиврик.

В «Михайловском» также сообщили, что скворечники для Пушкинского Заповедника сделали и привезли в дар воспитанники Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, с которым музейщики давно и успешно сотрудничают.

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Ранее в усадьбах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и на территории, прилегающей к музейному Научно-культурному центре в посёлке Пушкинские Горы, провели сезонные работы по обрезке и формированию крон деревьев.