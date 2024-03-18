Общество

Воспитанники Себежского спецучилища открыли сезон добрых дел в «Михайловском»

Первые в 2024 году доброхоты побывали на завершившейся неделе в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков Галину Пиврик, волонтёрский сезон открыли учащиеся из Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.

Фото здесь и далее с официальной страницы Государственного музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте»

«Молодые люди работали в Михайловских рощах, неподалёку от жилищно-гостевой зоны, расположенной рядом с мемориальной усадьбой. На площади в полгектара они собирали и жгли валежник и деревья, сломанные непогодой и распиленные на части сотрудниками отдела ремонта и реконструкций ландшафтных территорий. Работа велась при непосредственном участии и контроле и сотрудников "зелёной службы" музея и по согласованию со службой МЧС Пушкиногорского района», — особо подчеркнула Галина Пиврик.

Добавим, что в декабре 2021 года Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и ФБГПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» заключили договор. Согласно этому документу вот уже третий год воспитанники училища небольшими группами приезжают в музей, знакомятся с природой псковских пушкинских мест и принимают активное участие в волонтёрском движении, у истоков которого стоял первый послевоенный директор музея-заповедника С. С. Гейченко, с чьей лёгкой руки добровольных помощников музея называют старинным русским словом «доброхоты». В «Михайловском» с благодарностью отметили, что воспитанники этого учебного заведения всегда работают добросовестно и ответственно, и им можно поручать относительно сложную работу.