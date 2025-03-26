Общество

Врач рассказала о продуктах, обладающих антивозрастным эффектом

Горох обладает антивозрастным эффектом благодаря большому количеству клетчатки и белка в своем составе, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской Области Людмила Сухорукова.

«Горох содержит много клетчатки и белка. Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами», — сказала Сухорукова.

Однако врач не рекомендовала его есть чаще двух–трех раз в неделю, так как из-за медленной усвояемости он оказывает повышенную нагрузку на пищеварительную систему, пишут РИА Новости.

«Если вы любите гороховый суп, старайтесь варить его без копченостей, попробуйте приготовить это блюдо на легком курином бульоне, а вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый», — резюмировала собеседница.