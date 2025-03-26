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Борис Елкин: Гала-концерт стал яркой финальной точкой III Международного фестиваля-конкурса «Псковский скоморох»

Гала-концерт III Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» прошёл вчера, 29 марта. Глава города Пскова Борис Елкин поделился впечатлениями и подвёл итоги фестиваля в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Гала-концерт стал яркой финальной точкой III Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох», - отметил он.

На мероприятие объявили имена победителей конкурса. Всего участникам вручили 113 наград в самых разных жанрах. «Псковский цирк» завоевал пять наград и стал лауреатом I степени в трёх категориях.

«Каждый номер, будь то виртуозный ручной эквилибр, воздушная гимнастика, жонглирование или каучук, восхищал своей уникальностью, мастерством и высоким уровнем исполнения», - Написал Борис Елкин.