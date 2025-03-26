Общество

В псковском подворье «Птичий дворик» вылупились три страусёнка Эму

Страусята Эму вылупились в псковском подворье «Птичий дворик» вчера, 29 марта. Об этом подворье сообщило в своём сообществе ВКонтакте.

Фото: «Птичий дворик»/ ВКонтакте

Яйца Эму забрали в ноябре 2024 года и поместили в инкубатор. Как сообщили сотрудники, 28 марта они уже стали переживать из-за того, что так никто и не вылупился, а утром на следующий день их ждало такое радостное событие.

«Вот вчера только обсуждали, что так никто и не вылупился, и пора яйца доставать из инкубатора… А сегодня, представляете, утром рано встали, как всегда, и вдруг писк такой странный, на цыплят не похожий. Оказывается вылупилось два малыша, и момент появления третьего мы успели заснять. Пусть не очень красиво, но это редкие кадры, буквально несколько минут он вылупляется. Помогали, так как скорлупа очень твердая, сил нужно много её разбить самостоятельно», - рассказали в сообществе.