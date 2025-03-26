Общество

150 боеприпасов изъяли у псковичей на прошлой неделе

37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 24 по 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 10 административных правонарушений, из оборота изъяли 26 единиц оружия и более 150 боеприпасов.

В Росгвардии напомнили, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, необходимо обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.