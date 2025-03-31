Общество

Более 3600 роз уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило опасного карантинного вредителя — томатного трипса (Frankliniella schultzei) — в партиях свежих роз, прибывших из Кении, Эквадора, Эфиопии и Нидерландов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

За минувшую неделю в Псковской области на складе временного хранения должностными лицами управления при проведении карантинного фитосанитарного контроля в шести партиях свежих роз выявлено живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасными карантинным объектом. Срезы цветов происхождением из Кении, Эквадора, Эфиопии и Нидерландов следовали в Москву.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в срезанных цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom).

Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений и по решению собственников 3644 розы подлежат уничтожению.

Томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)) – широкий полифаг, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, питающийся многими культурными и дикорастущими растениями в различных частях мира. Томатный трипс повреждает кукурузу, томат, огурец, перец, салат, арахис, подсолнечник, сою, хлопчатник, сорго, лук, тыкву, батат, хризантему, ирис, гвоздику, маргаритку и другие культуры.