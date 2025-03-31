Прием проектов на конкурс «Моя страна - моя Россия» завершится 11 мая

Регистрация на всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» и прием проектов завершатся 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Конкурс «Моя страна - моя Россия» создан для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем.
В этом году всероссийский конкурс пройдет в 14 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Основная тематическая линия нового сезона - укрепление исторической памяти поколений, семейных ценностей и традиций.
В 2025 году конкурсу «Моя страна - моя Россия» исполнилось 22 года. Более двух десятилетий своего существования проект получил широкое тиражирование в регионах страны среди молодежи, а также нашел поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества.
Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие во всех номинациях, участники старше 35 лет — в номинациях: «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Для детей до 14 лет в 2025 году предусмотрена специальная номинация «Нити моей родословной».
В этом году конкурс будет состоять из четырех этапов:
Возможности для победителей:
- информационная поддержка проектов на региональном и федеральном уровнях;
- участие в образовательных форумах и программах, которые развивают личные и профессиональные навыки;
- денежные премии;
- стажировки;
- шанс трудоустроиться в партнерских организациях;
- участие в мероприятиях на площадках федерального масштаба;
- туристическая поездка по программе «Больше, чем путешествие».