Общество

Прием проектов на конкурс «Моя страна - моя Россия» завершится 11 мая

Регистрация на всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» и прием проектов завершатся 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Конкурс «Моя страна - моя Россия» создан для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем.

В этом году всероссийский конкурс пройдет в 14 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Основная тематическая линия нового сезона - укрепление исторической памяти поколений, семейных ценностей и традиций.

В 2025 году конкурсу «Моя страна - моя Россия» исполнилось 22 года. Более двух десятилетий своего существования проект получил широкое тиражирование в регионах страны среди молодежи, а также нашел поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества.

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие во всех номинациях, участники старше 35 лет — в номинациях: «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Для детей до 14 лет в 2025 году предусмотрена специальная номинация «Нити моей родословной».

В этом году конкурс будет состоять из четырех этапов:

Первый этап. Регистрация. Прием проектов завершается 11 мая 2025 года в 23:59 по московскому времени.

Второй этап. Заочная экспертиза проектов. С 12 по 26 мая 2025 года состоится определение финалистов конкурса в количестве не более 300, проходящих на следующий этап.

Третий этап. Презентации проектов финалистов. С 27 мая по 14 июня 2025 года пройдет дистанционная защита проектов. По итогам ее проведения в каждой номинации для каждой из категории участников экспертным советом определяются не более трех авторов лучших проектов, занявших первое, второе и третье места соответственно.

Четвертый этап. Награждение: 21 июня 2025 года.

Возможности для победителей:

- информационная поддержка проектов на региональном и федеральном уровнях;

- участие в образовательных форумах и программах, которые развивают личные и профессиональные навыки;

- денежные премии;

- стажировки;

- шанс трудоустроиться в партнерских организациях;

- участие в мероприятиях на площадках федерального масштаба;

- туристическая поездка по программе «Больше, чем путешествие».