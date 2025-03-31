Учения «Итог-2025» начались у курсантов Псковского филиала Университета ФСИН

У курсантов выпускного курса Псковского филиала Университета ФСИН России начались учения «Итог-2025» 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся инструктаж с участниками игровых коллективов и членами штаба учений. Курсанты 4 курса успешно прошли входное тестирование. В течение недели они должны проявить свои умения и навыки, полученные за годы обучения в образовательной организации.
В этом году учения в Псковском филиале Университета ФСИН России проходят по специализациям «Организация режима в УИС» и «Организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества».
Ежедневно участники игровых коллективов после выполнения задач вместе с членами штаба учений, посредниками, консультантами-наблюдателями заинтересованными должностными лицами структурных подразделений Псковского филиала Университета ФСИН России будут подводить итоги рабочего дня. Вся полученная информация будет анализироваться, систематизироваться и учитываться при подведении общих итогов учений.