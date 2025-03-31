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Общество

Учения «Итог-2025» начались у курсантов Псковского филиала Университета ФСИН

31.03.2025 14:36|ПсковКомментариев: 0

У курсантов выпускного курса Псковского филиала Университета ФСИН России начались учения «Итог-2025» 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза. 

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся инструктаж с участниками игровых коллективов и членами штаба учений. Курсанты 4 курса успешно прошли входное тестирование. В течение недели они должны проявить свои умения и навыки, полученные за годы обучения в образовательной организации.

В этом году учения в Псковском филиале Университета ФСИН России проходят по специализациям «Организация режима в УИС» и «Организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества».

«В течение недели курсанты четвертого курса в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей будут выполнять различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Помогать в этом курсантам выпускного курса будет профессорско-преподавательский состав Псковского филиала университета, а также сотрудники УФСИН России по Псковской области. Задача учений – подготовить выпускников к дальнейшей практической деятельности, чтобы они могли успешно решать поставленные перед ними задачи»,– отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России и руководитель штаба учений Роман Иваняков.

Ежедневно участники игровых коллективов после выполнения задач вместе с членами штаба учений, посредниками, консультантами-наблюдателями заинтересованными должностными лицами структурных подразделений Псковского филиала Университета ФСИН России будут подводить итоги рабочего дня. Вся полученная информация будет анализироваться, систематизироваться и учитываться при подведении общих итогов учений.

Теги: #учения #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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