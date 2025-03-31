Общество

Три иска подготовили в Псковской области по итогам «горячей линии» по защите прав потребителей

189 граждан обратились на «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей, проведенную управлением Роспотребнадзора по Псковской области с 10 по 21 марта. «Горячая линия» была приурочена к Всемирному дню прав потребителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Также в процессе работы было зарегистрировано 38 письменных обращений, а 96 человек получили очные консультации. В целом, специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области предоставили 285 консультаций.

Наибольшее количество вопросов касалось применения законодательства о защите прав потребителей, включая дистанционную продажу товаров, оказание жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и бытовых услуг.

По результатам обработанных обращений были подготовлены 3 проекта исковых заявлений и 46 проектов претензий. По одному обращению принято решение о подаче искового заявления в защиту прав потребителя силами управления.