Общество

Электросирены сработают в Великих Луках 2 апреля

Ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок будет проводиться на территории города Великие Луки 2 апреля с 8:00 до 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Проверка пройдет в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», - добавили в администрации.