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Общество

На Солнце произошла сильная вспышка

01.04.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце во вторник, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«1 апреля в 09:46 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4046 (N02E29) зарегистрирована вспышка M5.6 продолжительностью 16 минут», - сообщает институт.

Ранее сообщалось, что ученые наблюдают системный рост солнечной активности, а наиболее сильная серия взрывов регистрируется в группе пятен 4048.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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