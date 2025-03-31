Общество

Новый вольер для белок начали строить в подворье «Птичий дворик»

В подворье «Птичий дворик» начались работы по строительству нового вольера для белок, сообщили в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

Уже приобретены все необходимые материалы: поликарбонат, дерево, брус и специальная сварная сетка с ячейками размером 1 на 1 см. Особенностью проекта станет наличие второй части вольера, предназначенной для содержания маленьких поросят.

«Оба вольера можно будет посещать. Такой контактный вариант интересный, надеемся, вам понравится», - добавили в подворье.