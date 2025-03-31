Общество

Псковская область занимает 9 место по уровню заболеваемости туберкулезом

Псковская область заняла 9 место в России по уровню заболеваемости туберкулезом, что является хорошим показателем. Такими данными поделился главный врач Псковского противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Псковской области за 5 лет заболеваемость снизилась на 30%, смертность на 44%, распространенность на 59%, результат излечения вырос на 84%. Благодаря современным антибиотикам, современным методам диагностики, все это привело к тому, что показатели такие хорошие. В 2024 году Псковская область занимает 9 место по заболеваемости туберкулезом. Это очень хороший результат», - сказал Сергей Богатин.

Он добавил, что в 90-х и начале «нулевых» в регионе был подъем заболеваемости туберкулезом.