Общество

Главврач тубдиспансера призвал псковичей не игнорировать симптомы туберкулеза

Обратиться в медицинские учреждения за диагностикой при непроходящем кашле настоятельно порекомендовал главный врач Псковского противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Заболеть может не каждый, хотя взрослые люди все инфицированы туберкулезной палочкой, но заболевают при определенных условиях. Начиная с рождения, всем детишкам делается вакцина БЦЖ на 3-4 день жизни, затем ревакцинация. Потом ежегодно люди должны проходить диспансеризацию. Заболевают в основном те, у кого снижен иммунитет, страдающие хроническими заболеваниями, ведущие неправильный образ жизни, некачественно питающиеся, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками», - подчеркнул Сергей Богатов.

Он отметил, что туберкулез опасен тем, что он не имеет классических симптомов, в отличие от других заболеваний.

«Мы выделяем несколько критериев, на которые можно обратить внимание: слабость, потливость, субфебрильная температура, около 37,2-37,6 градуса, и кашель. Если у людей, которые болели простудными заболеваниями, когда они уже прошли курс лечения, кашель не проходит в течение 2-3 недель, то мы настоятельно призываем не затягивать, а обратиться в лечебные учреждения с просьбой сделать рентгенографию или флюорографию легких. Туберкулез опасен тем, что может распространяться по кровеносным сосудам и лимфатической системе по организму и заражать другие органы», - добавил Сергей Богатин.