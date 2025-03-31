Общество

Опубликован апрельский график приема псковичей депутатами «Единой России»

В апреле депутаты различных уровней от партии «Единая Россия» проведут приемы граждан в региональной общественной приемной председателя партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения, прием проводится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

Граждане могут предварительно записаться на прием по телефону: 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные.

Открывают месяц приемов 1 апреля депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов и депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

2 апреля на вопросы псковичей будет отвечать депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков и руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Александр Гончаренко.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов проведет прием граждан 3 и 9 апреля. 3 апреля прием граждан проведет и депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу рассмотрит просьбы и предложения граждан 8 апреля, а депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева – 9 апреля.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян проведет прием граждан 10 апреля. В этот же псковичи могут обратиться к депутату Псковской городской Думы Юрию Бурлину.

14 апреля псковичи могут обратиться к депутату Псковской городской Думы, председателю общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Галине Неваленной.

15 апреля прием граждан проведет депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Алексей Севастьянов и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко примут граждан 16 апреля.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов проведет прием граждан 17 апреля. В этот же день псковичи могут обратиться к депутатам Псковской городской Думы Константину Болотину и Евгению Васильеву.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко и депутат городской Думы Любовь Николаева готовы ответить на вопросы псковичей 18 апреля.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин ответит на вопросы псковичей 22 апреля.

Прием граждан 23 апреля проведут депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачева и депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Кузь и депутат Псковской городской Думы Алексей Форш ответят на вопросы псковичей 24 апреля.

На вопросы псковичей 29 апреля будет отвечать депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

На прием к депутату Псковского областного Собрания Анастасии Повторейко и депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову псковичи могут прийти 30 апреля.

Подробный график приемов по вопросам реализации народной программы здесь.