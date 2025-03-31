Общество

В России появилась пятая женщина-миллиардер

Контролирующий владелец группы «Алькор и Ко» (управляет сетями «Лэтуаль» и «Подружка») Татьяна Володина стала пятой женщиной из России, входящей в мировой рейтинг миллиардеров, ее состояние достигло 1,1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Ранее Forbes включил в этот список экс-владельца холдинга «Интеко» Елену Батурину, основателя Wildberries Татьяну Ким (Бакальчук), крупнейшего акционера банка «Уралсиб» Людмилу Коган и Екатерину Федун, получившую от своего отца Леонида Федуна более 1% акций нефтяной компании «Лукойл».

«В России появилась пятая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал контролирующего владельца группы «Алькор и Ко» Татьяны Володиной равен $1,1 млрд», - сообщает издание.

Как поясняется в материалах, Володиной принадлежит группа «Алькор и Ко», управляющая сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» (1000 магазинов) и «Подружка» (более 600 магазинов). С 2016 года «Алькор и Ко» выплатила своим владельцам дивиденды на сумму около 40 миллиардов рублей до вычета налогов.

Согласно данным Forbes, сейчас официальным владельцем группы «Алькор и Ко» является кипрская компания Letu Holdings Limited. В свою очередь, 100% ее акций принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest & Trade Ltd (согласно документам с которыми ознакомился Forbes). Татьяна Володина владеет 59,2% акций GLT Invest & Trade Ltd. Еще 39,5% акций являются квазиказначейскими - они находятся в собственности самой «Алькор и Ко». Чуть более 1% принадлежат топ-менеджерам компании.