Общество

На «Госуслугах» стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт

Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на «Госуслугах» - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

«Управляйте всеми своими сим-картами на «Госуслугах»! Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе сим-карты на «Госуслугах». Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции. Просматривайте любые оформленные на вас номера - личные и корпоративные. Если ваш мобильный оператор подключился к сервису расторжения договора, от личного номера у этого оператора можно будет отказаться», - сказали в министерстве.

Отмечается, что пользователь будет получать через личный кабинет на «Госуслугах» уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис «Сим-карты» также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств.

Отдельной строчкой отмечена сим-карта того номера, который привязан к аккаунту на «Госуслугах», рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Соответственно, когда аккаунт привязан на «Госуслугах», то по нему услуга расторжения на портале будет недоступна, и это будет означать, что у вас сразу аккаунт на «Госуслугах» может стать недоступен. То есть, таким образом, если хочешь отказаться от этого, сначала надо поменять номер мобильного телефона в учетной записи своей, это тоже доступно на «Госуслугах», соответственно, используя новый номер, старый номер, или это можно сделать личным приходом в банк или МФЦ, и там поменять этот номер», - сказал Качанов.

С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.