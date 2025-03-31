Общество

Биопсия сторожевых лимфоузлов помогла подобрать эффективное лечение псковичке

В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере успешно используют метод биопсии сторожевого или сигнального лимфатического узла для лечения онкологических заболеваний, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

На дооперационном этапе женщине с раком вульвы справа ввели специальное вещество – радиофармпрепарат Нанотоп. Он позволяет оценить функциональное состояние лимфатических узлов, которые первыми получают лимфу из опухоли (так называемые сторожевые лимфоузлы).

«Визуализация этих лимфоузлов с помощью Нанотопа критически важна для планирования операции. Врач благодаря данному методу смог точно определить, какие лимфоузлы необходимо исследовать, что на следующем этапе позволит сделать операцию более точной и эффективной, минимизируя ненужные вмешательства и улучшая прогноз лечения», - отметили в комитете.