Общество

Псковские школьники могут проверить свои знания на международной ИТ-Олимпиаде

Школьники Псковской области могут подать заявку на участие в международной ИТ-Олимпиаде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Это образовательная инициатива, направленная на выявление и поддержку талантливых школьников в сфере цифровых технологий, включая искусственный интеллект, машинное обучение, веб-безопасность, криптографию, реверс-инжиниринг и алгоритмическое программирование.

Олимпиада проводится в формате Capture The Flag (CTF), что позволяет участникам приобретать практические навыки в решении актуальных задач по информационной безопасности и цифровым технологиям будущего. Она пройдет в три этапа: индивидуальный отбор (онлайн, 5 марта — 10 апреля), командное соревнование (онлайн, 21—25 апреля), финал (Нижний Новгород, 30 мая — 3 июня).

Участие в олимпиаде поможет изучить такие разделы, как машинное обучение и искусственный интеллект, веб-безопасность, криптография, форензика, реверс-инжиниринг, эксплуатация уязвимостей, алгоритмическое программирование. Задания и обучающие материалы разработаны с учетом современных тенденций в развитии сферы ИИ и кибербезопасности.

Свои силы в решении следующих заданий можно попробовать по основным темам:

Искусственный интеллект — обработка и анализ данных, построение простых ML-моделей.

Криптография — расшифровка сообщений, анализ алгоритмов шифрования, подбор ключей.

Форензика — исследование дампов памяти, восстановление данных, анализ удаленных файлов.

Веб-безопасность — поиск и эксплуатация уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, атаки на загрузку файлов).

Реверс-инжиниринг — анализ бинарных файлов, восстановление логики программ, декомпиляция.

Основы программирования и алгоритмизации — разработка алгоритмов, логика кода, оптимизация решений.

Математическая логика — разбор логических выражений, работа с комбинаторикой и числами.

Подать заявку могут школьники из России и других стран в возрасте от 14 до 18 лет (включительно) с любым уровнем опыта и знаний в программировании.

Финал, церемония награждения призеров и победителей состоятся очно в Нижнем Новгороде в рамках X юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2025». Вся информация о международной ИТ-Олимпиаде, включая положение и регистрационную форму, опубликована на официальном сайте.