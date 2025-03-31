Общество

Якушев поручил реготделениям «Единой России» сосредоточиться на мониторинге состояния дворов и общественных пространств

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провел селектор с регионами и Минстроем на тему благоустройства территорий по партпроекту и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Он напомнил о приоритете этого вопроса для ЕР и призвал реготделения обратить внимание на текущие задачи по партпроекту «Городская среда». Особенно Владимир Якушев выделил ежегодный мониторинг состояния дворовых территорий и общественных пространств, сообщается на сайте ER.RU.

Фотографии: «Единая Россия»

«Это – важнейшее контрольное мероприятие «Городской среды». В нем задействован весь актив проекта. В южных регионах страны рейды уже начались. Регионы крайнего севера подключаются к мониторингу в конце мая, когда окончательно сойдет снежный покров. Считаю, что минимальный порог охвата мониторингом должен составлять треть благоустроенных объектов – порядка 30%», – обратился к регионам Владимир Якушев.

Он поручил отделениям партии провести тщательный мониторинг и ответственно зафиксировать все обнаруженные нарушения. Эта информация будет передана в Минстрой России. Также Владимир Якушев призвал регионы проявить активность во Всероссийском субботнике, который партия проведет совместно с Минстроем 26 апреля.

«Прошу максимально привлечь наш депутатский корпус, волонтёров и всех неравнодушных жителей. В этом году надо привести в порядок не только традиционные места отдыха горожан, но и помочь с уборкой в домах, где проживают семьи ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции», – подчеркнул Владимир Якушев.

Еще одно важное поручение в рамках партпроекта – организация Всероссийского голосования за территории и дизайн-проекты благоустройства. Владимир Якушев призвал приложить все усилия для максимального вовлечения жителей регионов. Для этого реготделения должны задействовать партийных волонтеров, которые объяснят гражданам значение голосования и познакомят их с проектами.

«Голосование стартует 21 апреля, в День местного самоуправления, а завершится 12 июня, в День России. Я уверен, такие значимые даты, конечно же, подчеркнут важность этого голосования», – выразил мнение замминистра строительства Константин Михайлик.