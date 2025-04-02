Общество

Телемост ко Дню единения народов Беларуси и России прошел в псковском Доме молодежи

В Доме молодежи Пскова организовали телемост ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

В мероприятии приняли участие представители комитета по молодежной политике Псковской области и АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», регионального Международного клуба дружбы и Штаба регионального волонтёрского корпуса 80-летия Победы, а также руководитель студенческих отрядов Псковской области.

Со стороны Беларуси в режиме онлайн присутствовали специалисты Витебского областного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

С приветственным словом к участникам обратился временно исполняющий обязанности председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев: «Поздравляем вас с праздником. Наши народы всегда были связаны узами дружбы и взаимопонимания, и День единения народов России и Беларуси - это символ нашего общего будущего, основанного на уважении и сотрудничестве».

В рамках встречи участники обсудили дальнейшие совместные планы по реализации мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ближайшим из них станет международная онлайн акция «Песни Победы», а также автопробег «Непокоренные», где ребята из России и Беларуси проедут по городам-героям и городам воинской славы.