Общество

Две псковички в марте стали мамами в восьмой раз

В Псковском клиническом перинатальном центре за март появилось 252 малыша, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«Из них 126 мальчиков и 126 девочек – полное равновесие случается крайне редко. Среди них 2 двойни!» - отметили в перинатальном центре.

В Великолукском родильном доме за март появилось на свет 69 малышей. Из них 36 мальчиков и 33 девочки.

Также в перинатальном центре отметили особенные моменты, случившиеся в марте:

56 женщин стали многодетными мамами, родив третьего ребенка;

у 26 семей родился четвертый ребенок;

9 женщин стали мамами в пятый раз;

2 мамы родили шестого ребенка, а 1 мама – седьмого;

2 женщины стали мамами в восьмой раз.

«Дорогие мамы и папы, благодарим вас за доверие и возможность быть рядом в такие важные и счастливые моменты вашей жизни! Искренне поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, домашнего тепла, любви и как можно больше счастливых моментов в жизни. Приходите к нам за счастьем!» - заключили в перинатальном центре.