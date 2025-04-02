Две псковички в марте стали мамами в восьмой раз

В Псковском клиническом перинатальном центре за март появилось 252 малыша, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.
«Из них 126 мальчиков и 126 девочек – полное равновесие случается крайне редко. Среди них 2 двойни!» - отметили в перинатальном центре.
В Великолукском родильном доме за март появилось на свет 69 малышей. Из них 36 мальчиков и 33 девочки.
Также в перинатальном центре отметили особенные моменты, случившиеся в марте:
«Дорогие мамы и папы, благодарим вас за доверие и возможность быть рядом в такие важные и счастливые моменты вашей жизни! Искренне поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, домашнего тепла, любви и как можно больше счастливых моментов в жизни. Приходите к нам за счастьем!» - заключили в перинатальном центре.